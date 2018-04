"And it's gone": Große Sorge um Startup Savedroid

Die Savedroid-Anleger sind zutiefst verunsichert: Am Mittwoch war die Website des deutschen Startups plötzlich nicht mehr erreichbar. Stattdessen erschien ein Bild aus der Serie „South Park“ mit dem Hinweis „And it's gone“. Ein Tweet auf dem Twitter-Account von Gründer Yassin Hankir sorgte zusätzlich für viel Unruhe:

Eines der größten ICO in Deutschland

Wurde die Firma Opfer eines Hackerangriffs oder handelt es sich um einen Betrug? Nachdem ein besorgter Anleger, der niemanden aus dem Unternehmen erreichen konnte, sich bei der deutschen "WirtschaftsWoche" meldete, ging die Redaktion dem Fall nach. Auch sie konnten keinen aus dem Savecoin-Team erreichen. Allerdings sagte ein Insider, der das Unternehmen gut kennt, er würde Hankir eher einen PR-Stunt zutrauen als, dass er sich mit dem Geld davonmacht. "Gründer Hankir und sein Team gehören zu den deutschen Vorzeige-Fintechs", schreibt auch die "WirtschafsWoche".

Savedroid war eines der größten Initial Coin Offerings (ICO) in Deutschland. Dabei wurden ab März sechs Milliarden Savedroid-Token (SVD) um je einen Euro ausgerufen. Schätzungen zufolge könnte das Start-up bisher rund 40 Millionen Euro eingenommen haben – was in der Branche sehr viel ist. Rund 35.000 Anleger sollen beteiligt sein.

Mit dem Geld wollte Savedroid unter anderem eine neue Funktion entwickeln, die es unerfahren Nutzern erleichtert, digitale Geldbörsen für Kryptowährungen anzulegen. Unter dem Motto "Spar dich glücklich" sollten digitale Währungen massentauglicher gemacht werden.

Fakt ist: In dem Bereich tummeln sich viele schwarze Schafe. Bereits vor dem ICO von Savedroid warnte die deutsche Finanzmarktaufsicht, dass für Anleger das Risiko eines Totalverlustes bestehe.

>>> Bericht auf "WirtschaftsWoche.de"

