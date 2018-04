Skye Macpherson: „Konsument soll selbst entscheiden“

Skye Macpherson ist Mitglied des Rohstoffteams bei BlackRock Alpha Strategies Group und deckt den Landwirtschaftssektor ab. Bevor Macpherson 2015 ihre Karriere bei BlackRock startete, war sie 15 Jahre lang als Aktienanalystin bei Colonial First State Asset Management tätig. Das Basiswissen eignete sich die Expertin mit einem Bachelorstudium in Agrarökonomie an der australischen University of New England an.