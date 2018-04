Gestiegene Anleiherenditen graben Aktien das Wasser ab

Mit ihren gestiegenen Renditen machen Anleihen der Anlageklasse Aktien Konkurrenz. Letztere seien nicht billig und dadurch anfällig für Gewinnmitnahmen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Dax fiel am Mittwoch um 1,7 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 12.334,62 Punkten, in Wien gab der ATX 82 Punkte ab und der EuroStoxx50 büßte ein Prozent auf 3475 Zähler ein

Am Dienstag hatte die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen erstmals seit Jänner 2014 die psychologisch wichtige Marke von drei Prozent übersprungen. Am Mittwoch erreichte sie mit 3,02 Prozent ein Viereinhalb-Jahres-Hoch. Dies schüre die Furcht vor steigenden Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Kreditzinsen orientieren sich an Anleiherenditen.

Die Entwicklung am Bondmarkt spiegelte sich auch bei den Wechselkursen wider: Ausländische Investoren tauschten verstärkt Geld in Dollar, um sich mit US-Schuldtiteln einzudecken. Dies trieb den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 91,117 Punkten. Im Gegenzug verbilligte sich der Euro auf 1,2198 Dollar.

Aktienanleger setzten nun ihre Hoffnung auf eine starke Bilanzsaison, sagte Anlagestratege Kit Juckes von der Bank Societe Generale. Diese lieferte am Mittwoch zwar nicht nur Licht, sondern auch Schatten. An der optimistischen Grundstimmung ändere dies allerdings nichts, betonte ein Börsianer. "Das sieht man daran, dass sich der Markt trotz zahlreicher Krisen - Syrien-Krieg, Handelsstreit, Russland-Sanktionen - relativ gut hält."

Für positive Stimmung sorgte Kering. Unter anderem dank eines starken Geschäfts seiner Vorzeige-Modemarke Gucci steigerte der Luxusgüter-Hersteller seinen Umsatz um gut 27 Prozent. Aber auch bei den anderen Marken brumme das Geschäft, betonte Analystin Zuzanna Pusz von der Berenberg Bank. Sie hob ihre Gewinnprognosen für 2018 und die kommenden beiden Jahre um jeweils etwa zehn Prozent an. Die Aktien von Kering stiegen zeitweise auf ein Rekordhoch von 470,80 Euro.

In Österreich verpuffte die Freude der Anleger über den 30-prozentigen Anstieg des operativen Gewinns bei Wienerberger schnell. Die Titel des weltgrößten Ziegel-Herstellers gaben ihre anfänglichen Gewinne von bis zu 2,6 Prozent bis zum späten Vormittag vollständig ab.

Die Papiere von Osram stürzten sogar um knapp zwölf Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit zweieinhalb Jahren zu. Der Lichttechnik-Konzern senkte aufgrund mauer Halbjahresergebnisse seine Gesamtjahresprognosen. Die neuen Ziele lägen unter den Markterwartungen, schrieb Commerzbank-Analyst Sebastian Growe in einem Kommentar. Da Osram seinen Sparkurs allerdings fortsetze und der Aufbau des Werks im malaysischen Kulim gute Fortschritte mache, halte er an seiner Kaufempfehlung fest.

(Reuters)