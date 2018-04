Bonitätsprüfer von Moody's halten an Top-Note für USA fest

Die Ratingagentur Moody's hält trotz der Aussicht auf zunehmende Löcher im Haushalt an der Spitzenbonitätsnote "Aaa" für die USA fest. Zugleich bekräftigten die Moody's-Experten am Mittwoch ihren stabilen Ausblick für die Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass derzeit keine Herabstufung der Kreditwürdigkeit droht. Vor allem die deutlichen Steuersenkungen unter Präsident Donald Trump werden die Staatsfinanzen belasten. Moody's erwartet zwar eine Ausweitung der Haushaltsdefizite der Regierung in Washington auf mittlere Sicht. Dies werde aber durch die "außergewöhnliche" wirtschaftliche Stärke des Landes ausgeglichen.

(Reuters)