Mehr Geld für Apple-Anleger

Cupertino. Apple schüttet über einen Aktienrückkauf weitere 100 Mrd. Dollar (83 Mrd. Euro) an seine Aktionäre aus. Zudem scheint sich das iPhone X besser zu verkaufen als erwartet. Die Aktie legte stark zu.

Apple schaffte einen Quartalsgewinn von 13,8 Mrd. Dollar, nach gut elf Mrd. Dollar im Vorjahresquartal. Zuletzt hatten einige Marktbeobachter schlechtere Zahlen befürchtet, nachdem mehrere Zulieferer schwache Prognosen abgegeben hatten. Es wurde spekuliert, das über 1000 Euro teure iPhone X schwächle nach einem ersten Schub im Weihnachtsgeschäft. Jetzt sagte Apple-Chef Tim Cook, das iPhone X sei das am besten verkaufte Apple-Telefon in jeder Woche des Quartals gewesen.

Der durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis erreichte 728 Dollar. Er lag damit zwar unter dem Rekord von 796 Dollar aus dem Weihnachtsquartal, aber vor einem Jahr lag der Durchschnittspreis noch bei 655 Dollar. Apple verkaufte insgesamt 52,2 Millionen iPhones, drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs in dem Ende März abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal um 16 Prozent auf 61,1 Mrd. Dollar.

Der Umsatz in der Rubrik „Andere Produkte“ stieg um 38 Prozent auf 3,95 Mrd. Dollar. Dazu dürfte der vernetzte Lautsprecher HomePod beigetragen haben. Im Servicegeschäft mit Diensten wie Apple Music oder dem Speicherdienst iCloud stiegen die Erlöse um 31 Prozent auf 9,2 Mrd. Dollar.

Apple holt Geld aus Ausland

Apple bringt den Großteil seiner Auslandsreserven von zum Schluss fast 270 Mrd. Dollar in die USA zurück, weil die Steuerreform dafür deutlich geringere Abgaben vorsieht als bisher. Es wurde bereits erwartet, dass der Konzern damit eine großzügige Ausschüttung an die Aktionäre plant. Bisher addierten sich Apples beschlossene Ausschüttungen an Aktionäre über Rückkäufe und Dividenden auf 300 Mrd. Dollar. Davon wurden noch rund 25 Mrd. Dollar nicht umgesetzt.

Allein im vergangenen Quartal kaufte Apple Aktien im Wert von 23,5 Mrd. Dollar zurück. Das treibt üblicherweise den Aktienkurs hoch. Apple hat noch Geldreserven von 267,2 Mrd. Dollar und Schulden von 110 Mrd. Dollar. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren Geld für Ausschüttungen geliehen – weil das billiger war, als die damals geltende Steuer von 35 Prozent auf Auslandsgewinne zu zahlen. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)