Goldman Sachs wirft ein Auge auf den kleinen Sparer

Die amerikanische Bank Goldman Sachs will mit ihrem Geschäft mit Sparkonten und Krediten für Verbraucher expandieren. Dabei die Bank ein Auge auf den deutschen Markt geworfen. Europachef Richard Gnodde kündigte in der „Financial Times“ an, Goldman Sachs werde seine Online-Banking-Plattform „Marcus“ nach dem bevorstehenden Start in Großbritannien auch nach Deutschland bringen.

Die US-Bank setzt voll und ganz aufs Online-Geschäft und vertraut damit - im Gegensatz zu den deutschen Sparkassen und Volksbanken - auf eine schlanke Struktur ganz ohne Filialen.

Auch in den USA drängt Goldman Sachs bereits seit zwei Jahren intensiv ins Massengeschäft mit Privatkunden, nachdem sich die Investmentbank jahrzehntelang zuvor ausschließlich den Finanzmärkten und der Vermögensverwaltung für reiche Klienten gewidmet hatte.

