Bawag kooperiert mit MediaMarkt

Wien. MediaMarkt/Saturn und die Bawag werden ab Jänner 2019 kooperieren, wie gestern bekannt wurde. Demnach können Privatkunden eine breite Palette an Finanzdienstleistungsprodukten in den Filialen der Elektronikkette und online erwerben. Der Fokus soll auf der Kreditfinanzierung von Wareneinkäufen liegen, wie es auf Nachfrage hieß. Details will das Institut zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Das bedeutet auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Santander Consumer Bank und MediaMarkt endet. (nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2018)