CA Immo, AT&S und Flughafen mit Wiener- Börse-Preis 2018 ausgezeichnet

Der heurige Wiener Börse Preis ging an den Wiener Immobilienkonzern CA Immo, den steirischen Leiterplattenhersteller AT&S sowie den Flughafen Wien. Der Preis wurde zum 11. Mal verliehen, 350 Gäste waren im Palais Niederösterreich anwesend.

Die CA Immo punktete in der Kategorie "ATX" sowie beim "Corporate Bond Preis". "Die CA Immo ist damit das zweite Unternehmen in der Geschichte des Wiener Börse Preises, das während einer Preisverleihung in zwei Kategorien mit dem ersten Platz belohnt wird. Das Unternehmen konnte bei der Jury mit exzellenter Finanzberichterstattung und Investorenbetreuung, Management und Nachhaltigkeit punkten", teilte die Börse in einer Aussendung mit.

In der Kategorie "Small & Mid Cap" landet AT&S bereits zum dritten Mal auf Platz 1. APA-Finance mit einem Team ausgewählter Finanzjournalisten wählte wiederum den Flughafen Wien für seine ausgezeichnete Medienarbeit auf Platz 1. Hervorgehoben wurden von der Jury unter anderem die "verlässliche und transparente Kommunikation" sowie die "Gesprächsbereitschaft der Flughafen-Vorstände".

(APA)