Erste Group will Mitarbeiter über Stiftung beteiligen

"Ziel ist es, mit einer Mitarbeiterstiftung eine zusätzlichen stabilen Aktionär zu schaffen, der in etwa ein Prozent an der Gruppe halten soll in Zukunft", sagte Erste Group-Chef Andreas Treichl am Donnerstag auf der Aktionärsversammlung. Anreiz für diesen Schritt sei ein neues Gesetz in Österreich. Demnach können Mitarbeiter im Rahmen einer so genannten Mitarbeiterbeteiligungsstiftung Aktien bis zu 4500 Euro steuerfrei erwerben.

Österreichs größte Bank zählt am Heimatmarkt inklusive Tochtergesellschaften gut 9000 Mitarbeiter. Hauptaktionärin des Instituts ist die Erste Stiftung, die 11,2 Prozent hält. Weitere 5,5 Prozent besitzen Sparkassen und Sparkassenstiftungen. Die spanische Caixabank hält 9,9 Prozent. Mitarbeiter der Bank halten nach Angaben auf der Internetseite des Unternehmens 0,7 Prozent. An der Börse die Erste Group derzeit mit 16,4 Milliarden Euro bewertet.

(Reuters)