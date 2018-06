Wenn die Ferne lockt

Ein wenig Störfeuer wird es auf den Börsen wohl immer geben, auch in den Schwellenländern. Noch vor rund fünf Jahren war es der ehemalige Präsident der US-Notenbank, Ben Bernanke, dessen Aussagen für reichlich Wirbel sorgten. Bernanke kündigte im Jahr 2013 erstmals das Ende des massiven Anleihekaufprogramms an. Womit schnell klar wurde: Die Ära der ultratiefen Zinsen würde zumindest in den USA allmählich zu Ende gehen. Als dann auch noch Sorgen um Chinas Konjunkturentwicklung aufkeimten, rasselten die globalen Aktienmärkte, aber auch die Rohstoffnotierungen kräftig nach unten. In vielen Märkten in den Schwellenländern waren die Kursrückgänge dabei besonders heftig.