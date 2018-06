Was arme Länder über die Schwelle trägt

Das weiß ja wirklich jedes Kind: Es gibt Entwicklungsländer, Schwellenländer und Industriestaaten. Die Armen, die Reichen und jene, die kräftig aufholen. Ist doch klar. Aber seltsam: So sehr uns diese Begriffe in Fleisch und Blut übergegangen sind, so schwammig bleiben sie. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition und Abgrenzung. Das betonen auch jene, die Volkswirtschaften oder Finanzmärkte diesen Gruppen zuordnen. Ob Weltbank oder UNO, Indexanbieter oder Internationaler Währungsfonds (IWF): Alle waschen ihre Hände in Unschuld für den Fall, dass sie Verwirrung stiften. Und das tun sie, weil ihre Einteilungen oft voneinander abweichen.