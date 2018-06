Stürmische Zeiten voraus

Die Lage ist gut, aber die Erwartungen trüben sich ein. Jetzt, da der Konjunkturmotor endlich auf Hochtouren läuft, sind sich die Ökonomen in einem schon wieder einig: dass dies nicht ewig so weitergehen kann. Während es 2017 noch über das ganze Jahr hindurch zu einem kräftigen Anstieg des heimischen Bruttoinlandsproduktes kam und auch die ersten Monate 2018 noch stark waren, wird im zweiten Halbjahr wohl langsam eine Abkühlung einkehren. Der Konjunkturzyklus dürfte vorerst also seinen Höhepunkt erreicht haben. Zumindest erwartet das der Internationale Währungsfonds. Für Österreich prognostiziert er in diesem Jahr ein Plus von 2,6 Prozent, für 2019 sieht er nur noch ein Wachstum von 1,9 Prozent voraus. 2017 lag der Wert immerhin noch bei 2,9 Prozent.