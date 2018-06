"Finanzbildung ist Konsumentenschutz"

Finanzwissen gehört für viele Österreicher nicht zur Allgemeinbildung. Vielen von ihnen kommt ihre Unbedarftheit in wirtschaftlichen Belangen teuer. Etwa, wenn sie Fremdwährungskredite aufnehmen, sich dabei sicher fühlen und schlussendlich deutlich mehr zurückzahlen müssen, als sie erwartet haben. Wirtschaftsexperten fordern daher schon lange das Fach „Finanzbildung“ in Österreichs Schulen. Otto Lucius, Leiter des Österreichischen Verbandes Financial Planners, ist einer von ihnen.



Die Presse: Wie steht es um die finanzielle Allgemeinbildung der Österreicher?



Otto Lucius: Nicht nur nach meinem Empfinden, sondern auch nach vielen Studien steht es um die finanzielle Allgemeinbildung der Österreicher nicht allzu gut.



Das heißt?