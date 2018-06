Wohnungen in Wien: Im Dachgeschoß angekommen

Wer eine Wohnung kaufen will, muss schmerzlich feststellen: Auch unter Berücksichtigung der Inflation muss man für Eigentumswohnungen in Ballungszentren deutlich tiefer in die Tasche greifen als vor zehn oder zwanzig Jahren. Doch bedeutet das umgekehrt, dass man auch in den nächsten Jahren auf fette Wertsteigerungen hoffen darf, wenn man sich jetzt zu Anlagezwecken eine Wohnung zulegt? Eines hat sich zuletzt gezeigt: Die Zeit der extrem starken Preissprünge scheint vorbei zu sein. Häuser und Wohnungen in Österreich haben sich im Vorjahr nicht so rasant verteuert wie noch 2016. Der Häuserpreisindex der Statistik Austria legte um 5,3 Prozent zu. Das war zwar immer noch deutlich höher als die Inflationsrate von 2,1 Prozent, doch 2016 hatte es noch 8,5 Prozent Anstieg gegeben. Seit 2010 hat sich der Index im Jahresschnitt um 5,8 Prozent erhöht.