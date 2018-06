Gas geben? Das wird bald niemand mehr

Bisher hatte die Zukunft des Autofahrens einen Namen: Tesla. Im Vergleich zum innovativen Elektroautobauer aus den USA sah die Konkurrenz mit ihren Diesel- und Benzinmotoren alt aus. Vor allem nach dem Abgasskandal bei Volkswagen, im Zuge dessen Manipulationen auch bei einer Reihe von anderen Herstellern bekannt wurden.



Schöne Autos, keine Abgase, eine dank des Elektromotors enorm kraftvolle Beschleunigung und Akkus, die eine ausreichende Reichweite bringen (um die 500 Kilometer): Nicht nur die Kunden lieben Tesla, auch die Investoren – und das, obwohl das Unternehmen noch nie seit seiner Gründung 2003 auch nur ein Jahr positiv abgeschlossen hat.



Oder eher liebten: Die Probleme häufen sich, die Massenproduktion des günstigen Model 3 (35.000 Dollar) will und will nicht funktionieren, und dazu kommt ein Firmengründer (Elon Musk), dessen zunehmend zickiges und arrogantes Auftreten als Beweis für die angespannte Lage bei Tesla gewertet wird.



Musk hat allen Grund, nervös zu sein. Sein bisheriges Marktmonopol auf attraktive Elektroautos gerät ins Wanken. Nach Jahren des Ignorierens und des mitleidigen Lächelns über E-Autos haben auch die großen Autobauer die Zeichen der Zeit erkannt. Mit Milliardeninvestitionen versuchen sie aufzuholen, was sie jahrelang versäumt haben.