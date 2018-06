Warum uns das Gold so teuer ist

Wieso gerade Gold? Wieso hat die Menschheit keinen anderen Stoff für die Materialisierung des Reichtums gewählt? Weil’s halt so schön glänzt, wird jetzt mancher Leser sagen – und vielleicht gar ein derbes Paralipomenon Goethes zitieren („Für euch sind zwei Dinge von köstlichem Glanz: das leuchtende Gold und ein glänzender ...“). Aber wer weiß, vielleicht empfinden wir den goldenen Glanz umgekehrt als schön, weil er von Wert kündet? Gehen wir die Sache also nüchtern und systematisch an: Welches Material würde sich sonst eignen? Ein Reinstoff, also ein chemisches Element, sollte es schon sein, sonst hat man Probleme mit der Festlegung und Überprüfung des Mischungsverhältnisses. 118 Elemente bietet uns das umseitig abgebildete Periodensystem der Elemente an; wer ein älteres mit weniger Elementen in der Küche hängen hat, muss nicht traurig sein: Alle, die bei ihm fehlen, sind sicher radioaktiv, zerfallen also mehr oder weniger bald. Was der Dauerhaftigkeit des Wertes dann doch im Weg steht. Nicht radioaktiv, also stabil, sind von den 118 Elementen nur 80.