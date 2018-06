Unter dem Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny hat Österreich die Hälfte seiner Goldreserven ins Land zurückgeholt. Aber warum? Was macht die Faszination des Goldes heute aus? Wozu lagert eine Notenbank tonnenweise glänzendes Metall in ihren Kellern? Und wie steht Nowotny selbst zum Gold? „Die Presse“ hat mit dem Gouverneur die Goldreserven unterhalb der Notenbank besucht – und ihre Bedeutung in einem Gespräch erörtert.