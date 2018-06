Wenn Gold nicht glänzt

Gold hat etwas, das Wertpapiere nicht bieten können: Es glänzt. Eine Goldmünze oder einen Goldbarren in der Hand zu halten, erfüllt einen mit mehr Besitzerstolz als ein Fonds auf dem Depot mit ähnlicher Performance. Nennt man jedoch ganze Stapel von Dukaten sein Eigen, muss man sie sicher lagern, etwa in einem Banktresor, wo man sie dann selten sieht. Und wenn man oft handeln will, um die Zickzackbewegungen des Goldpreises auszureiten, wird es erst recht kompliziert.