Deutsche Bank in der Bredouille

New York. Die Deutsche Bank ist mit ihrem Amerika-Geschäft laut Medienberichten weiter in die Bredouille geraten. Die amerikanische Einlagensicherung FDIC habe das Geldhaus im ersten Quartal auf eine Liste von „Problembanken“ gesetzt, berichtete die „Financial Times“ am Donnerstag.

Die Deutsche Bank reagierte umgehend. In einer schriftlichen Stellungnahme betonte der Konzern, „sehr gut kapitalisiert“ zu sein und über „erhebliche Liquiditätsreserven“ zu verfügen. Dennoch ging es an der Börse steil bergab. Die Deutsche-Bank-Aktie fiel zwischenzeitlich um 6,1 Prozent auf 9,26 Euro.

Die US-Einlagensicherung FDIC macht keine konkreten Angaben zu den Banken auf der Liste. Dem „Wall Street Journal“ zufolge hat die amerikanische Notenbank das Institut schon vor rund einem Jahr auf eine der untersten Kategorien ihrer internen Bewertungsskala herabgestuft und ihm den Status „In Schwierigkeiten“ gegeben. Auch an der Wall Street brach der Aktienkurs bei Handelsstart um mehr als fünf Prozent ein.

Somit kommt das größte Geldhaus Deutschlands nicht aus den Schlagzeilen. Erst bei der Hauptversammlung vergangene Woche musste der neue Deutsche-Bank-Chef, Christian Sewing, vor den unzufriedenen Aktionären ein kämpferisches Plädoyer anstimmen, um die Eigentümer von seinem Kurs zu überzeugen. „Wir müssen die Deutsche Bank wieder in die Mitte der Gesellschaft führen – wir brauchen ein Leitbild. Sie muss eine starke Stimme haben“, sagte er und kündigte gleichzeitig einen massiven Personalabbau an.

Massiver Jobabbau beschlossen

Die Zahl der Vollzeitstellen soll von 97.000 auf „deutlich unter 90.000“ sinken. Auch in Österreich werden Stellen gestrichen, fast zwei Dutzend Beschäftigte wurden bereits informiert. Durch diese nun neuerliche Zuspitzung ist es auch mit der Verschnaufpause für den österreichischen Aufsichtsratschef Paul Achleitner vorüber. Viele Aktionäre haben ihm zuletzt nicht mehr ihr Vertrauen gegeben. Bei der Aktionärsversammlung erhielt er nur 84Prozent der Stimmen. Damit wurde er zwar an der Spitze des Kontrollgremiums bestätigt, er gilt aber weiterhin als angezählt.

Dabei leidet der Kurs der Deutschen Bank seit Tagen wie jener der meisten Finanzinstitute an der politischen Krise in Italien und der Sorge um das Auseinanderbrechen der Eurozone. Erst am Dienstag war der Deutsche-Bank-Kurs erstmals seit 2016 wieder einstellig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)