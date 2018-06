Fusionspoker um Banken

Frankfurt. In der Hoffnung auf eine Fusionswelle im europäischen Bankensektor deckten sich Anleger mit Finanzwerten ein. Der „Financial Times“ zufolge spielt die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit einen Zusammenschluss mit dem französischen Geldhaus Société Générale (SocGen) durch. UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier beschäftige sich seit mehreren Monaten mit der Idee, hieß es. Obwohl es keine formale Anfrage gebe, seien auch einige Manager bei SocGen mit der Möglichkeit befasst. Die Pläne seien aber noch in einer frühen Phase. Mustier ist Franzose und kennt den Rivalen gut, weil er früher das Investmentbanking der SocGen geleitet hat.

SocGen teilte mit, es gebe auf Vorstandsebene keine Diskussionen über eine Fusion mit UniCredit. SocGen-Chef Frédéric Oudéa hatte im November gesagt, grenzüberschreitende Deals in der europäischen Branche seien in den nächsten Quartalen unwahrscheinlich. Die Italiener äußerten sich nicht konkret. Der aktuelle Restrukturierungsplan beinhalte keine Zusammenschlüsse, hieß es.

Nicht nur die Papiere von SocGen und UniCredit, auch jene der Deutschen Bank lagen am Montagnachmittag deutlich im Plus. In Großbritannien fachte die Bank CYBG mit einer nachgebesserten Offerte die Übernahmespekulationen um Virgin Money wieder an. Virgin-Eigner sollten an dem fusionierten Geldhaus künftig 38 statt 36,5 Prozent halten. Virgin-Titel stiegen nach anfänglichen Verlusten an, die Papiere von CYBG legten ebenfalls zu.

Kauft Accor Air-France-Anteile?

Auch außerhalb des Bankensektors gab es Fusionsgerüchte: Die Hotelkette Accor denkt über einen Einstieg bei der Air France nach. Am Wochenende hatte die Zeitung „Les Echos“ berichtet, der französische Staat wolle sich von seinem 14,3-prozentigen Anteil an Air France trennen. Eine Möglichkeit sei der Verkauf an Accor. Deren Titel verloren allerdings. Air France steuerte mit einem Kursplus von zeitweise mehr als sieben Prozent auf den größten Tagesgewinn seit fast eineinhalb Jahren zu. In ihrem Windschatten gewannen die Papiere der Konkurrenten Lufthansa, Ryanair, Easy-Jet und der British Airways-Mutter IAG jeweils etwa zwei Prozent.

Einen Schritt weiter ist DS Smith mit dem Kauf von Europac. Der britische Verpackungsanbieter will den spanischen Konkurrenten für insgesamt 1,9 Milliarden Euro übernehmen. (ag/red.)

