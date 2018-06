Unter dem Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny hat Österreich die Hälfte seiner Goldreserven ins Land zurückgeholt. Aber warum? Was macht die Faszination des Goldes heute aus? Wozu lagert eine Notenbank tonnenweise glänzendes Metall in ihren Kellern? Und wie steht Nowotny selbst zum Gold? „Die Presse“ hat mit dem Gouverneur die Goldreserven unterhalb der Notenbank besucht – und ihre Bedeutung in einem Gespräch erörtert.



Die Presse: Fast jeder Mensch hat eine persönliche Beziehung zum Gold. Wie ist Ihre?



Ewald Nowotny: Ich bin in einer rein städtischen Familie aufgewachsen. Wir hatten keine Verwandten am Land. Ich bin Jahrgang 1944. Als ich ein Baby war, konnte meine Mutter nur Essen kaufen, weil sie noch ein paar Goldmünzen hatte. Ohne Gold wäre ich verhungert. Das hat sie mir immer erzählt. Daher hat diese Generation schon eine gewisse Goldaffinität. In extremen Krisenzeiten ist das eines der wenigen Dinge, die noch angenommen werden. Gold war das Einzige, was den Menschen aus der Stadt damals geblieben ist. Vorher wurde auch noch das Silberbesteck beim Bauern eingehandelt.



Sind Sie selbst in Gold investiert?