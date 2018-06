Die Schweizer stimmen über Vollgeld ab

Zürich/Wien. Am kommenden Sonntag müssen die Schweizer Stimmbürger eine heikle Entscheidung treffen: Soll ein Großteil der Geldschöpfung weiter per Kreditvergabe durch private Geschäftsbanken geschehen? Oder soll das Gelddruckmonopol der Nationalbank, das diese zurzeit wie überall auf der Welt nur für Münzen und Geldscheine hat, auch auf das derzeit von Banken geschöpfte Giralgeld ausgeweitet werden?

Letzteres verlangt eine aus Ökonomen, Ex-Bankern und Beamten gebildete sogenannte Vollgeldinitiative, die es geschafft hat, eine Volksabstimmung zu diesem Thema durchzusetzen.

Das Thema ist sperrig, aber nicht unpopulär: Nach jüngsten Umfragen ist immerhin rund ein Drittel der Schweizer für die Einführung eines solchen Vollgelds. Das reicht zwar wohl nicht für die Mehrheit bei der Abstimmung, ist aber doch ein Schreckschuss vor den Bug der Banken, gegen die sich die Initiative richtet.

Das Argument der Vollgeldbefürworter: Die jüngsten Finanzkrisen seien durch exzessive Kreditvergaben durch Banken ausgelöst worden, die Geld durch Kreditvergabe sozusagen aus dem Nichts schöpfen können. Wird die Geldschöpfung zur Gänze der Nationalbank übertragen, dann hätte diese die volle Kontrolle auch über das Giralgeld, was das Finanzsystem sicherer machen würde.

Die Banken selbst würden freilich einen nicht unwesentlichen Teil ihres Geschäfts verlieren, wenn sie de facto zu bloßen Kreditvermittlern degradiert würden.

Entsprechend groß ist die Nervosität in der etablierten Finanzcommunity. Dort wird argumentiert, dass ein solches, auf der Welt einmaliges Experiment (Vollgeld gibt es derzeit in keinem einzigen Land) in einem sehr bankenlastigen Industriestaat wie der Schweiz schwere volkswirtschaftliche Verwerfungen auslösen könnte. Außerdem würde sich die Kostenlage der Geschäftsbanken deutlich verschlechtern, was letztendlich von den Bankkunden zu bezahlen sein werde.

Auch die Nationalbank, deren Machtfülle durch Vollgeld ja deutlich gestärkt werden würde, lehnt die Vollgeldinitiative ab – und verweist darauf, dass das Bankensystem durch neue Regularien jetzt ohnehin viel sicherer sei als vor der Krise. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)