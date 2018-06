Wer zahlt 50 Prozent Zinsen, um Messi spielen zu sehen?

Die Argentinier sind so fußballverrückt, dass eine Bank darauf wettet, dass sie 50 Prozent Zinsen zahlen werden, um ihre Reisen zur Weltmeisterschaft in Russland in diesem Monat zu finanzieren. BBVA Banco Frances SA, die argentinische Tochter der spanischen Bank, hat Fernsehwerbespots gesendet, die Argentinier dazu ermutigen sollen, sich geschlossen hinter Lionel Messi und seine Teamkollegen zu stellen und dafür einen Kredit mit siebenjähriger Laufzeit aufzunehmen. Die Bank bietet bis zu 1 Million Pesos (34.000 Euro) in 84 Raten an. Und wer alle Zahlungen leistet, braucht im letzten Jahr keine Steuern und Gebühren bezahlen.

Nun kann ein effektiver Zinssatz von 50 Prozent pro Jahr für einen Kredit sogar für den hartgesottensten Fußballfan wie Wahnsinn aussehen. Aber angesichts von Argentiniens Inflation von mehr als 25 Prozent und einer Notenbank, die den Benchmark- Zins im letzten Monat auf 40 Prozent angehoben hat, sieht das BBVA-Angebot weniger erdrückend aus. Eine hohe Inflation ist ein Anreiz, sich Geld zu leihen und später zurückzuzahlen, wenn das Geld weniger wert ist. Das Kreditportfolio von BBVA Frances für private Darlehen wuchs im ersten Quartal um 80,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, da die Argentinier in Scharen Hypotheken und Verbraucherkredite aufnehmen.

"Diese Art von Zinsen kann für jeden außerhalb Argentiniens verrückt erscheinen, aber die Argentinier sind Experten darin geworden, das Inflationsspiel zu spielen und auf Zeit zu setzen", sagt Juan Alonso, ein Analyst, der BBVA für TPCG Valores SA in Buenos Aires abdeckt. "Argentinier schauen nicht auf Zinssätze, sie fragen nur nach der monatlichen Rate, die sie zahlen müssen. Wenn sie die Chance haben, über sieben Jahre einen Weltcup-Trip abzuzahlen, werden sie diese wahrnehmen. "

Ein Repräsentant von BBVA Frances in Buenos Aires lehnte es ab, sich zu den Zinsen zu äußern, die von der Bank verlangt werden, oder zu der Anzahl der Kunden, die diese Kredite für Reisen nutzt.

Himmelblau-Team

BBVA Frances hat seit der Einführung des Produkts im vergangenen August 8.500 Darlehen und insgesamt rund 1,2 Milliarden Pesos vergeben. Die ursprünglichen Konditionen des Kredits lagen bei nominal 32 Prozent an jährlichen Zinsen, was mit Steuern und Gebühren auf einen realen Zins von 46,38 Prozent hinauslief. Die Bank erhöhte den Zinssatz im März auf 34 Prozent, womit die effektiven Kosten für den Kreditnehmer auf 49,85 Prozent stiegen.

La Albiceleste, oder die Weiß-Himmelblaue, wie die Mannschaft nach den Nationalfarben genannt wird, gehört zu den Favoriten, die in diesem Jahr die Trophäe hochhalten könnten. Die Mannschaft hat immer darauf gesetzt, dass eine leidenschaftliche Fangemeinde sie anfeuert. Dieses Jahr ist da keine Ausnahme, denn die Argentinier haben nach Angaben der FIFA 52.999 Tickets gekauft und rangieren damit in den Top 10 hinter Ländern wie den USA und Russland. Insgesamt sind bislang mehr als zwei Millionen Tickets verkauft worden.

Die Ratenzahlung ist eine bewährte Strategie, die viele Argentinier nutzen, um die Inflation zu schlagen. Kredite wie die von BBVA Frances sind auch eine wichtige Möglichkeit für viele, sich die Tickets und die Reise zu leisten, nachdem ihre Währung in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent eingebrochen ist. Das Land verhandelt derzeit über eine Kreditlinie von rund 40 Milliarden Dollar, um ein Haushaltsdefizit zu schließen und Anleger zu beschwichtigen, die sich Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten des Landes machen.

Jedenfalls können die Fans erst einmal nach Russland reisen, wo Argentinien am 16. Juni in Moskau sein erstes Spiel gegen Island bestreiten wird. "Eine Weltmeisterschaft ist eine religiöse Erfahrung", sagt Marcelo Bertolino, der 2014 nach Brasilien reiste und sich nun mit seinem Sohn mehrere Spiele in Russland ansehen wird. "Diesmal wird es wegen des schwächeren Pesos und der Entfernung teuer, aber es ist immer noch eine Reise wert."

(Bloomberg)