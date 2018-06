Börsianer in Europa haben sich nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag in der Defensive gehalten. Anfängliche Kursgewinne verpufften im Handelsverlauf, Dax und EuroStoxx50 notierten kaum verändert bei 12.862 beziehungsweise 3480 Zählern. "Anleger haben das Treffen zur Kenntnis genommen und gehen wieder zur Tagesordnung über", sagte ein Frankfurter Händler. "Bei Trump weiß man nie, was morgen ist." Für die hiesigen Unternehmen seien die Entwicklungen in der Region ohnehin kaum von Bedeutung. Auch in Asien fielen die Marktreaktionen moderat aus. In Japan legte der Leitindex Nikkei um 0,3 Prozent zu, der Auswahlindex in Südkorea schloss unverändert.

In einer ersten Reaktion auf das historische Treffen war der Dax um fast ein Prozent nach oben gehüpft. "Das Zusammenkommen verlief ohne größere 'Unfälle', was von den Marktteilnehmern mit einer gewissen Erleichterung nach dem doch etwas aus dem Ruder gelaufenen G7-Gipfel aufgenommen wird", sagte Vermögensverwalter Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Die Frage sei nun aber, wie es konkret weitergehe, betonte Stewart Jackson, Politikprofessor an der Universität in Sydney. "Das ist ein erster Schritt, aber es gibt noch so viele unbekannte Faktoren und wenige Details."

Trump und Kim vereinbarten in Singapur eine Abrüstung und Frieden in Nordkorea. Die Details sollen nun in einem Folgetreffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit einem Vertreter der nordkoreanischen Arbeiterpartei ausgearbeitet werden. Bis es tatsächlich zu einer atomaren Abrüstung kommen könne, werde es noch viele Knackpunkte geben, sagte Chefökonom Shane Oliver vom Brokerhaus AMP Capital. Daher sei die Marktreaktion auf den Gipfel so verhalten.

Der Dollar war zunächst gegenüber dem Yen auf ein Drei-Wochen-Hoch gestiegen, schwächte sich im Handelsverlauf aber wieder ab. Der Dollar-Index, der den Wert der US-Devise zu anderen wichtigen Währungen abbildet, notierte kaum verändert bei 93,51 Punkten.

Daimler umgeht Ordnungsstrafe

Abgesehen von dem Gipfeltreffen in Singapur nahmen Anleger die Quartalszahlen von Heidelberger Druckmaschinen unter die Lupe. Die im SDax notierten Titel rutschten um 6,3 Prozent ab, nachdem der Maschinenbauer moderate Zuwächse im Geschäftsjahr 2018/19 angekündigt hatte. Zudem würden sich in dem seit April laufenden Bilanzjahr negative Wechselkurseffekte bemerkbar machen. Investoren hätten mit einer optimistischeren Prognose gerechnet, sagte ein Händler.

Die Aktien von Daimler setzten sich mit einem Plus von 1,3 Prozent an die Dax-Spitze. Zwar schwelt bei den Stuttgartern der Dieselskandal weiter, und sie müssen auf Geheiß des Bundes deutschlandweit 238.000 Fahrzeuge wegen "unzulässiger Abschalteinrichtungen" zurückziehen. Bei Investoren komme aber gut an, dass Daimler keine Ordnungsstrafe bezahlen müsse für die zum Rückruf beorderten Pkw, sagte ein Händler.

An der Börse in Paris waren die Titel von Carrefour gefragt, sie stiegen um 2,4 Prozent. Die Supermarktkette kooperiert mit Google bei Auslieferung und Bestellung von Lebensmitteln.

In London trennten sich Anleger von Domino's-Pizza-Aktien, nachdem Finanzchefin Rachel Osborne überraschend ausgeschieden war. Die Titel des Lieferdienstes sackten um bis zu 6,6 Prozent ab.

(Reuters)