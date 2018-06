Schon wieder milliardenschwerer Börsegang in Hongkong

Der chinesische Online-Plattform-Tausendsassa Meituan-Dianping will Insidern zufolge 4 Mrd. Dollar (3,4 Mrd. Euro) bei seinem Börsengang in Hongkong einsammeln. Es werde eine Bewertung von 60 Mrd. Dollar angestrebt, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Erstausgabe sei für Oktober geplant.

Es ist bereits die zweite Mega-Neuemission, die die Hongkonger Börse nach der Einführung von für Start-ups attraktiverer Regeln an Land zieht. Auch der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will dort debütieren.

Tencent als Investor

Das Start-up Meituan-Dianping betreibt ein umfangreiches Portfolio: Ähnlich wie Groupon bietet es Schnäppchen an, liefert aber auch Essen wie Delivery Hero aus, ermöglicht Bewertungen wie der US-Konzern Yelp und agiert als Reise- und Hotelbuchungsportal sowie Verleiher der weltweit herumfahrenden Fahrräder mit dem Namen Mobike. Bei ihrer jüngsten Finanzierungsrunde wurde die Firma mit 30 Mrd. Dollar bewertet. Zu den Investoren zählt unter anderem der Internetkonzern Tencent.

Bisher schreibt das 2010 von Serien-Entrepreneur Wang Xing gegründete Unternehmen hohe Verluste. Im vergangenen Jahr lagen diese bei fast 3 Mrd. Dollar und damit höher als in den beiden vorangegangenen Jahren. Wang wird bei Meituan auch nach dem Börsengang die Fäden in der Hand halten.

(APA/Reuters)