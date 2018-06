Löger: "Die Polizei schreibt auch nicht Gesetze"

Die Presse: Sie wollen den heimischen Kapitalmarkt stärken. Was wurde in den vergangenen Jahren verabsäumt?



Hartwig Löger: Der Kapitalmarkt ist ein klarer Schwerpunkt meiner Arbeit. Dass Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, glaube ich nicht, man hat ihm nur zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.



Das ist ein Fehler.



Stimmt. Stillstand ist Rückschritt, weil das Umfeld sich weiterentwickelt. Ich sage nur, dass meine Vorgänger nicht gegen den Kapitalmarkt gearbeitet haben. Die Konstellation vergangener Regierungen hat möglicherweise eine Stärkung – so wie wir sie jetzt vorhaben – erschwert.