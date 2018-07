Moody's stuft Novartis wegen Alcon-Abspaltung zurück

Moody's hat das Kreditrating des Schweizer Pharmakonzerns Novartis auf "A1" von "Aa3" gesenkt. Nach der kürzlich angekündigten Abspaltung der Augenheilsparte Alcon werde Novartis weniger breit abgestützt sein, erklärte Moody's am Montag. Mit dem geplanten Aktienrückkauf im Volumen von fünf Milliarden Dollar dürfte sich der Schuldenabbau zudem verlangsamen. Der Ausblick für das Rating sei stabil. Novartis will die auf Chirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Sparte im ersten Halbjahr 2019 als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen und sich auf die Arzneimittelherstellung konzentrieren.

(Reuters)