Europas Rückkauf-Aktien laufen besser als Dividendenkönige

Aktien europäischer Unternehmen, die in diesem Jahr Rückkäufe angekündigt haben - darunter Allianz SE und ASML Holding NV - sind gegenüber dem Stoxx Europe 600 deutlich gestiegen, wie ein von JPMorgan Chase & Co. zusammengestellter Korb zeigt. Ein separater Korb mit Aktien, die voraussichtlich weiterhin Dividenden ausschütten werden - darunter GlaxoSmithKline Plc, Natixis SA und Daimler AG - ist dagegen im gleichen Zeitraum gegenüber dem breiteren Markt gefallen.

Seit sich die Märkte nach der globalen Finanzkrise wieder erholt haben, waren Rückkäufe in Europa weit weniger verbreitet als in den USA, wo solche Maßnahmen dazu beigetragen haben, eine neun Jahre währende Rally am Laufen zu halten. Da die Gewinne in Europa jetzt aufholen, stellt sich die Frage, ob die Unternehmen den Appetit der Anleger auf Rückkauf-Aktien beachten werden.

"Die europäischen Rückkauf-Aktivitäten bleiben schwach, aber die Aktien werden belohnt", schrieben die JPMorgan- Strategen um Mislav Matejka in einer Notiz. "Vor dem aktuellen Hintergrund steigender Anleiherenditen könnten Aktien, die eine nachhaltige Rendite bieten, unter Druck geraten."

Die Erwartungen für höhere Renditen wurden durch die jüngsten Marktturbulenzen erschüttert, was dazu führte, dass sich Aktien mit stetigen Dividenden erholten und die Aktien im Rückkauf-Korb in letzter Zeit abrutschten. Während Sorgen über Handelsbeschränkungen die Anleiherenditen nach unten getrieben haben, befinden sich die USA auf dem festen Kurs einer strafferen Geldpolitik und Europa ebnet den Weg für Zinserhöhungen.

(Bloomberg)