587 Milliarden Euro in europäischen Hedgefonds

Anleger strömen auf der Suche nach Anlagewerten, die in Zeiten rekordtiefer Zinsen immer noch einen Ertrag bieten können, zurück in den Markt. Hedgefonds steigerten ihr Anlagevolumen 2017 um fast 10 Prozent, während ihre Gewinne zugleich die Benchmark-Aktienindizes in Europa und Großbritannien übertrafen, teilte Branchenbeobachter Preqin mit.

"Die Anleger haben mit Sicherheit Notiz von der Region genommen, und wir haben gesehen, dass sich die Zahl der europäischen Hedgefonds-Investoren in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat", sagte Amy Bensted, Leiterin Hedgefonds- Produkte bei Preqin. "Die europäische Branche war in Bezug auf die Vermögensströme 2017 erfolgreicher als Nordamerika."

In dem Bericht heißt es auch:

52 Prozent der in Europa domizilierten Hedgefonds verzeichneten im Jahr 2017 Nettozuflüsse, die mit neuen Investments von insgesamt 27 Milliarden Euro die höchsten jeder Region waren

Europäische Hedgefonds kamen auf 9,1 Prozent Ertrag - mehr als das Doppelte des FTSE 100, und übertrafen auch den Euro Stoxx 50

Die Anzahl der Investoren hat sich in den letzten zehn Jahren auf 1.101 fast verdoppelt

Ein dunkler Punkt war die Netto-Startaktivität, denn die Liquidationen übertrafen 2017 die Neugründungen

(Bloomberg)