Krypto-Diebstähle boomen: "Viel einfacher, als Banken auszurauben"

In der ersten Jahreshälfte wurden mehr als 760 Millionen Dollar in Kryptowährung von den Börsen gestohlen - fast dreimal mehr als im gesamten Jahr 2017, gab CipherTrace in seinem ersten Quartalsbericht zu diesem Thema an. CipherTrace ist ein im kalifornischen Menlo Park ansässiges Blockchain- Sicherheitsunternehmen, das mit mehr als 40 Unternehmen und Regierungen zusammenarbeitet, um Krypto-Transaktionen zu verfolgen.

Der aktuelle Marktwert der Top 100 Kryptowährungen liegt nach Angaben von CoinMarketCap.com bei rund 270 Milliarden Dollar. Dienste, die schmutzige Gelder waschen, sind CipherTrace zufolge weit verbreitet, und einige haben sogar über Google AdWords geworben.

"Es gibt jetzt so viele Kryptowährungen, und sie sind so viel Geld wert, und es gibt weltweit so viele Börsen, an denen man sich auszahlen lassen kann, dass wir nicht nur traditionelle Cyber-Gangs gesehen haben, sondern auch neue Kriminelle, die in diesem Bereich aktiv werden", sagte Chief Executive Officer David Jevans in einem Telefoninterview mit Bloomberg. "Diese allgemeine Marktexpansion hat eine neue Generation von Cyberkriminellen hervorgebracht, die es vor 15 Monaten noch nicht gab."

Es gibt mehr als 1600 Krypto-Coins, und ihre Beobachtung wird immer schwieriger - was Kriminellen eine Tür öffnet.

Aufsichtsbehörden haben erklärt, dass viele Börsen und Startups, die neue Coins ausgeben, immer noch nicht genug tun, um die Identität der Kunden zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Nutzer keine gestohlenen Gelder waschen. Benutzer, die Coins kaufen und verkaufen, werden normalerweise durch anonyme Adressen repräsentiert.

Inzwischen haben viele Börsen - und die ständig neu öffnenden - Sicherheitslücken. Kryptowährungen, einmal gestohlen, können oft nicht zurückgegeben geschweige denn zu den Dieben zurückverfolgt werden. "Es ist viel einfacher als Banken auszurauben", sagte Jevans.

Jevans zufolge werden die Regulierungsbehörden weltweit wahrscheinlich gegen die Krypto-Geldwäsche vorgehen. Während das voraussichtlich gut für Investoren ist, könnten einige Coins leiden. "Es wird kleine Coins geben, die aus dem Handel fliegen werden, weil es schwierig sein wird, Transaktionen zu verfolgen", sagte er.

(Bloomberg)