OMV produzierte weniger Öl und Gas

Der heimische OMV-Konzern hat im zweiten Quartal weniger Öl und Gas produziert als zum Jahresauftakt, allerdings waren die Ölpreise und die Raffineriemargen besser als zuletzt. Geprägt war das zweite Quartal durch länger angekündigte Wartungsarbeiten in mehreren Raffinerien, vor allem bei der rumänischen Tochter Petrom.

Die Gesamtproduktion des OMV-Konzerns im Upstream lag von April

bis Juni im Schnitt bei 419.000 Barrel pro Tag. Im ersten Vierteljahr waren es 437.000 boe/Tag gewesen, was ungefähr der geplanten Zielgröße durch das seit Dezember für die OMV wirksam

russische Gasfeld Juschno Russkoje entsprach.

Der durchschnittlich realisierte Rohölpreis lag im zweiten Quartal mit 60,6

Dollar je Fass etwas über den 58,0 Dollar/Fass aus dem ersten Quartal, teilte die OMV am Mittwoch in ihrem Quartalszwischenbericht (Trading Statement) mit. Allerdings änderte sich im Quartalsabstand auch der

Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,23 auf 1,19.

Generalüberholung von Petrobrazi abgeschlossen

Wegen der wartungsbedingten Stillstände ging der Auslastungsgrad der Raffinerien des OMV-Konzerns im Quartalsabstand von 93 auf 77 Prozent zurück, dabei besonders stark bei der Petrom von 94 auf 49 Prozent. Die Gesamtverkaufsmenge an Raffinerieprodukten wuchs dennoch auf 4,98 Millionen Tonnen, nach 4,53 Millionen Tonnen vor einem Jahr. Die

Erdgas-Verkaufsmengen gaben dagegen von 33,0 auf 24,8

Terawattstunden (TWh) nach.

Die geplante Generalüberholung der rumänischen Raffinerie Petrobrazi sei im zweiten Quartal erfolgreich abgeschlossen, so die OMV. Es werde erwartet, dass die Generalüberholung das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Downstream Öl um ungefähr 35 Mio. Euro gegenüber Q1/18 beeinflussen werde.

Zusätzlich habe die Generalüberholung der Raffinerie Petrobrazi zu einem Anstieg der Rohöl-Lagermengen geführt. Dies resultierte laut OMV in einem bisher nicht realisierten Ergebnis auf Gruppenebene in Höhe von rund 60 Mio. Euro. Die kompletten Zahlen für das zweite Quartal bzw. erste Halbjahr will die OMV am 2. August veröffentlichen.

(APA/red.)