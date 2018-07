Deutsche Bank überrascht

Wien. Es sind zwar nur vorläufige Ergebnisse, die die Deutsche Bank am gestrigen Montag präsentierte. In einer ersten Reaktion zeigten sich die Aktionäre aber durchaus zufrieden. Der Kurs des größten deutschen Geldhauses stieg im Tagesverlauf zeitweise um über neun Prozent und knackte die psychologisch wichtige Marke von zehn Euro.

Nach einem Umbau der Chefetage und einem angekündigten Sparkurs konnte das Institut im zweiten Quartal einen Gewinn von rund 400 Mio. Euro erzielen. Das ist zwar weniger als im Vorjahreszeitraum, als das Plus noch 466 Mio. Euro betrug. Doch ist es mehr, als Marktbeobachter erwartet hatten. „Das Management sieht in diesen Ergebnissen einen Beleg für die Stabilität des Geschäfts der Deutschen Bank“, hieß es in einer Mitteilung.

Zahlreiche Analysten hatten befürchtet, dass die Erträge der Bank sinken könnten, weil die Kosten für den Konzernumbau höher ausfallen würden als geplant. Die Zahl der Vollzeitstellen sank in den Monaten April bis Juni um rund 1700. Mehr als 95.000 Mitarbeiter sind derzeit für die Deutsche Bank tätig. Geht es nach dem neuen Chef Christian Sewing, soll die Zahl bis Ende 2019 aber auf unter 90.000 sinken. Details zum Stellenabbau sollen erst am 25. Juli folgen. An diesem Tag wird die Bank ihre endgültigen Quartalszahlen veröffentlichen.

Fokus auf Europa

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing lenkt das Institut erst seit April. Zuvor hatte der Brite John Cryan das Geldhaus geführt. Sein Abgang kam damals nicht nur für die Börse überraschend. Sewing soll nun nach drei verlustreichen Jahren in Folge versuchen, das Ruder herumzureißen. Die groben Linien seiner Strategie sehen vor, sich stärker auf Europa zu konzentrieren, weshalb das unter Druck stehende Investmentbanking in den USA verkleinert werden soll. Zudem will man dem klassischen Privat- und Firmenkundengeschäft wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Geplant ist auch, die Position der Bank im Zahlungsverkehr durch die Übernahme von Finanztechnologiefirmen auszubauen, wie ein Deutsche-Bank-Manager dem „Handelsblatt“ erklärte.

In den vergangenen Monaten hatte bei der Deutschen Bank eine Hiobsbotschaft die nächste gejagt. Kürzlich senkte die Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit der Bank herab. Der Aktienkurs fiel Ende Juni auf ein Rekordtief. (ag./nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2018)