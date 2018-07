Schmuckkette Pandora senkt Preise in China um 15 Prozent

Mit sofortiger Wirkung würden auf den Großteil der Schmuckkollektionen die Preise um etwa 15 Prozent gesenkt, teilte das dänische Unternehmen Pandora am Donnerstag mit.

"Diese Preisreduzierung in unserem Schmucksortiment ist ein Element in unserem strategischen Programm zur Beschränkung des Graumarkthandels unserer Produkte in China", erklärte der für Asien zuständige Manager Kenneth Madsen.

Unter Graumarktware versteht man Produkte, die über inoffizielle Beschaffungswege erworben werden.

Seit dem Eintritt in den chinesischen Markt vor acht Jahren hat Pandora seinen Umsatz jedes Jahr mindestens verdoppelt. Inzwischen betreibt die Firma dort mehr als 170 Geschäfte in mehr als 50 Städten.

(Reuters)