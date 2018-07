Google-Aktie auf Rekordhoch

Mountain View/San Francisco. Die 4,3- Mrd.-Euro-Kartellstrafe der EU lässt Google-Mutter Alphabet kalt. Zwar ging der Überschuss im zweiten Quartal deswegen um zehn Prozent auf 3,2 Mrd. Dollar (2,73 Mrd. Euro) zurück. Doch verteidigte der Konzern aus Kalifornien seine dominante Stellung.

Mit 32,66 Mrd. Dollar erlöste der Suchmaschinenbetreiber um ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum – und mehr als erwartet. Zudem wurde Google profitabler: Die operative Marge stieg im zweiten Quartal von 22,5 auf 24 Prozent. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktien lagen am Dienstag vorbörslich zeitweise vier Prozent im Plus und erklommen ein neues Rekordhoch.

Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt 840 Mrd. Dollar zählt Alphabet zu den weltgrößten börsenotierten Konzernen. Nur der Börsenwert von Apple (918 Mrd. Dollar) und Amazon (874 Mrd. Dollar) ist noch höher.

Hauptgeschäft Werbung

Mit den Quartalszahlen setzt das Unternehmen einen Trend fort: Seit zwei Jahren kann Alphabet seinen Umsatz in jedem Quartal um mehr als 20 Prozent im Jahresvergleich steigern. „Es gibt keinen Zweifel an der Vorherrschaft von Google auf dem Markt für digitale Werbung“, sagte Analyst Richard Kramer von Arte Research. Google erwirtschaftet 86 Prozent seines Umsatzes mit Werbung und investiert, um diese Stellung zu behaupten. Google-Chef Sundar Pinchai sagte, Software mit künstlicher Intelligenz solle dabei helfen, die Platzierung von Anzeigen zu verbessern. Positiv kam bei Analysten an, dass Google erstmals seit drei Jahren weniger Geld an Website-Anbieter zahlen musste, um Verbraucher auf die Seiten seiner Werbekunden zu locken. Das sei „der beeindruckendste Teil“ der Geschäftszahlen, sagte Atlantic-Equities-Analyst James Cordwell.

Doch wächst die Konkurrenz. So versucht Amazon, Google einige der lukrativen Geschäfte mit Medienunternehmen und Werbefirmen abzujagen. Zudem wird immer mehr Werbung auf Smartphones angezeigt; Hersteller wie Apple verlangen Gebühren, damit die Anzeigen auf ihren Geräten und in ihren Apps zu sehen sind.

Allen Risken zum Trotz ist die Google-Aktie seit Jahresbeginn um 15 Prozent gestiegen. Auf Fünfjahressicht hat sie sich fast verdreifacht. Bloomberg-Daten zufolge raten 36 Analysten zum Kauf, fünf sehen die Aktie neutral, keiner rät zum Verkauf. (b. l./Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2018)