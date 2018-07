Die Kassen der Öl-Multis klingeln

London/Wien. Die seit vorigem Juni rapid gestiegenen Ölpreise lassen die Gewinne von Shell & Co. nun sprudeln. Bei dem niederländisch-britischen Ölkonzern schnellte das Nettoergebnis im zweiten Quartal um 30 Prozent auf umgerechnet vier Mrd. Euro, wie Royal Dutch Shell am Donnerstag mitteilte. Der französische Wettbewerber Total förderte so viel Öl wie nie zuvor und verdiente unter dem Strich mit rund drei Mrd. Euro sogar 44 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

In gleicher Höhe stieg bei der ehemals unter Statoil firmierenden norwegischen Equinor das bereinigte operative Ergebnis auf 3,6 Mrd. Euro. Und bei der spanischen Repsol legte der Gewinn um 23 Prozent auf 549 Millionen Euro zu.

Der Markt ist enttäuscht

Trotz der Gewinnsprünge blieben die Öl-Multis zum Teil deutlich hinter den Markterwartungen zurück – einzige Ausnahme ist Total. An der Börse notierte daher gestern nur der französische Konzern im Plus, die Papiere von Equinor, Shell und Repsol verbuchten Kursverluste zwischen knapp einem und über zweieinhalb Prozent.

Allgemein wird damit gerechnet, dass die Ölkonzerne nach drei Jahren mit Einsparungen 2018 so viel Geld einnehmen wie noch nie seit Beginn des Jahrzehnts. Alle profitieren sie davon, dass sich der Preis der Sorte Brent aus der Nordsee auf Jahressicht um knapp 50 Prozent und seit Jahresbeginn um elf Prozent auf aktuell gut 74 Dollar je Barrel (159 Liter) verteuert hat.

Zu Erholung des Preises, dessen Absturz seit Mitte 2014 auf zwischenzeitlich unter 30 Dollar die Branche in eine der schwersten Krisen aller Zeiten gestürzt hatte, trug wesentlich die Förderbremse des Ölkartells Opec und seiner neuen Verbündeten, darunter Russland, bei. Aber auch die neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran machten Rohöl-Anleger nervös. Dazu kamen Förderausfälle in Venezuela und Streiks auf Bohrinseln in der Nordsee.

Ende der Zurückhaltung

Shell startet nach einer Zeit der Zurückhaltung bei den Ausschüttungen nun einen Aktienrückkauf. Er will demnach zwischen 2018 und 2020 eigene Anteile im Wert von mindestens 25 Mrd. US-Dollar (21,4 Mrd. Euro) erwerben, wie Shell-Chef Ben van Beurden am Donnerstag ankündigte. (ag./est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2018)