Wie riskant sind Apple, Google & Co?

Wien. Euphorie und Enttäuschung liegen nahe beieinander. Am Donnerstag verliert Facebook – trotz guter Gewinne – an einem Tag 120 Milliarden US-Dollar, ein Fünftel seines Marktwerts. Tags darauf legt Amazon – dank guter Gewinne – einen Kurssprung hin. Und heute streiten Analysten darüber, ob Apple nach Vorlage seines Gewinns Facebook diese Woche in den Keller folgt oder doch erstmals über eine Billion Dollar wert sein wird. Bei Amerikas großen Technologiekonzernen halten Investoren offenbar immer noch alles für möglich. Doch der Kurssturz von Facebook und zuvor Netflix hat am Image der Internetgrößen gekratzt. Was passiert, wenn die Unfehlbaren fallen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)