Zinsen: Die Emerging Markets locken wieder

Wien. Wer in Schwellenländer investiert, der muss zwischenzeitliche Turbulenzen verkraften können. Das gilt nicht nur bei Aktien, sondern auch selbst an den Rentenmärkten dieser Regionen. Größere Rücksetzer gab es heuer vor allem im zweiten Quartal. Walter Liebe, Senior Investment Advisor bei Pictet Asset Management, meint sogar, dass es „eines der schwächsten Quartale für Lokalwährungsanleihen aus den Schwellenländern der vergangenen Jahre war“.

Die jüngste Entwicklung ist auf eine Summe schlechter Nachrichten zurückzuführen. So ist die Wirtschaft in Venezuela und der Türkei von einer hohen Inflation und politischen Turbulenzen geprägt. In Argentinien wurden die Zinsen auf 40 Prozent angehoben, um die Kapitalflucht auszugleichen, während der Internationale Währungsfonds mit Hilfsgeldern einsprang. Und in Mexiko hatte der Wahlsieg des linksgerichteten Präsidenten López Obrador die Währung sowie die Bondmärkte zwischenzeitlich belastet.

Anleger sollten sich jedoch von einzelnen Störfeuern nicht abschrecken lassen: Grundsätzlich sei die fundamentale Verfassung der meisten Schwellenländer deutlich besser als vor fünf Jahren, betont Liebe. Damals verkündete die US-Notenbank das allmähliche Ende der Anleihenkäufe, somit des billigen Geldes. Das lockte eine Menge Kapital in die USA – zulasten der Schwellenländer.

„Korrektur war übertrieben“

Doch der Markt hat sich an Zinsanhebungen in den USA gewöhnt, längst ist auch das Vertrauen in die Märkte der Schwellenländer zurückgekehrt. Umso mehr könnte sich nach der jüngsten Korrektur an den Rentenmärkten ein Blick auf entsprechende Sektorfonds lohnen (siehe Tabelle). „Die Korrektur war übertrieben“, meint Liebe. Er ist überzeugt, dass diese Regionen für längerfristig orientierte Anleger einen interessanten Einstieg bieten sollten.

Dabei ist es eine Mischung aus Währungschancen und Zinsen, auf die Experten setzen. Kyle Lee, Fondsmanager des Eaton Vance Emerging Markets Local Income Strategy – eines Fonds, den derzeit nur Großanleger kaufen können –, wurde etwa bei kolumbianischen Anleihen fündig: „Das Land hat reichlich Öl und profitiert von der steigenden Notierung.“ Deshalb sollte auch die Währung aufwerten, erwartet Lee.

In Thailand kurbelt dagegen der blühende Tourismus die Konjunktur an. Hier kaufte Lee bei den Währungsanleihen nach. Indonesische Bonds wiederum locken mit einer hohen stabilen Verzinsung von acht Prozent.

Fokus auf Asien

All das zeigt, wie breit gefächert diese Regionen und die sich dort bietenden Anlagemöglichkeiten sind. Beim Pictet-Emerging Local Currency Debt betont man etwa die Chancen in Asien: Die Region sei stärker exportorientiert, sodass sie sich besser als andere Gebiete entwickeln könne, wenn die globale Wirtschaft weiter anziehe. Zudem haben Staatsanleihen aus der Region solide Bonitätsnoten und bieten Renditen von rund 6,5 Prozent.

Abgesehen davon setzt der Fonds derzeit auf eine Aufwertung des mexikanischen Pesos und des russischen Rubels.

Ähnlich ist der Zugang beim GAM Local Emerging Bond Fund, bei dem die größten Positionen auf Währungsanleihen aus Mexiko, Brasilien und aus Russland entfallen. Dabei bieten die steigenden Rohstoffpreise eine gute Stütze, wie Fondsmanager Paul McNamara festhält. Jüngst hat der GAM-Experte auch die Währungsposition bei der tschechischen Krone sowie beim polnischen Zloty erhöht. Sie sollten von der erwarteten Euroaufwertung gegenüber dem Dollar profitieren, meint McNamara.

Das zeigt freilich auch, wie wichtig gerade bei den Schwellenländeranleihen ein aktiv verwaltetes Investment ist. Mit größeren Schwankungen müssen Anleger allerdings auch künftig rechnen – trotz der interessanten Zins- und Währungsperspektiven.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)