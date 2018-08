Bier-Riesen heizen Match in China an

Amsterdam/Brüssel. Der niederländische Brauereiriese Heineken, zu dem auch Österreichs größter Braukonzern, die Brau-Union, gehört, will den weltgrößten Biermarkt China nicht mehr der Konkurrenz überlassen. Die Holländer verbünden sich deshalb in einem Milliarden-Deal mit dem größten chinesischen Brauer. Heineken übernehme einen rund 3,1 Mrd. Dollar schweren 40-prozentigen Anteil am Mutterkonzern des Brauers China Resources Beer, CRH Beer, teilten die Unternehmen am Freitag mit.

Heineken zahlt 36,31 Hongkong-Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 2,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag entspricht.

Es ist ein Geschäft, das eine Win-win-Situation für beide Unternehmen werden soll: Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer Heineken erhält Zugriff auf ein engmaschiges Vertriebsnetz in der Volksrepublik China, einem der am schnellsten wachsenden Bier-Märkte. Der Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes würde Jahre dauern – das haben dort schon andere Braukonzerne erfahren müssen.

Expansion nach Europa

Der chinesische Konzern wiederum, der in seinem Heimatmarkt das äußerst beliebte Snow-Bier anbietet, möchte seinerseits sein Produkt auch außerhalb Chinas anbieten – etwa in Europa.

Auch in China geht es – wie in anderen Märkten – vor allem um eine gute Position bei höherwertigem Gerstensaft, der auch bessere Gewinnmargen verspricht. „Der Premiummarkt ist das wichtigste Schlachtfeld für Braukonzerne, um in China zu gewinnen“, sagte der Boss von China Resources Beer, Jou Xiaohai.

Derzeit wird der chinesische Markt für Premiumbiere vom Weltmarktführer Anheuser-Busch InBev und von Carlsberg dominiert. AB InBev hat einen Marktanteil von 16 Prozent, knapp dahinter liegt CRH Beer. Heineken kam bisher nur auf 0,5 Prozent, wie Daten von Euromonitor International zeigen. AB InBev hatte einen 49-prozentigen Anteil an CRH „geerbt“, als die Belgier 2016 den Konkurrenten SAB Miller übernahmen. Aber sie mussten die Beteiligung auf Anordnung der Kartellbehörden verkaufen. Seither hat AB InBev in China seine Hauptmarke Budweiser ausgerollt und lokale Craftbier-Marken gekauft.

Die Heineken-Aktie stieg am Freitag in Amsterdam um 2,4 Prozent. Nach einem äußerst volatilen Verlauf mit einem Absturz im Juli gewann das Papier seit Jahresbeginn nur 1,6 Prozent. (Reuters/eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)