Nach Brückeneinsturz Aktie von Autostrade-Mutter von Handel ausgesetzt

Nach dem Brückeneinsturz in Genua ist die Aktie der italienischen Infrastruktur-Gruppe Atlantia - Mutterkonzern des Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia - an der Börse in Mailand stark gefallen. Der Kurs sank um über 24 Prozent auf knapp 17,80 Euro. Die Papiere notierten damit so tief wie seit knapp vier Jahren nicht mehr. Zuvor war die Aktie für knapp eine Stunde vom Handel ausgesetzt worden. Auch die Aktienkurse der Konkurrenten SIAS und ASTM gaben bis zu zehn Prozent nach.

Die italienische Regierung macht Autostrade für die Katastrophe mit 38 Toten verantwortlich und will ihm die Lizenz entziehen. Italiens Vize-Ministerpräsident Luigi di Maio drohte mit einer Verstaatlichung der Autobahnen. Autostrade wies den Vorwurf der Pflichtvernachlässigung zurück. Die Brücke sei vorschriftsmäßig "vierteljährlich" überprüft worden. Außerdem seien zusätzliche Tests mittels hochspezieller Geräte erfolgt.

Das Privatunternehmen gehört zum global operierenden Atlantia-Konzern, der auch in der Luftinfrastruktur aktiv ist und hinter dem die Benetton-Familie steht. Die Italiener hatten sich jüngst mit dem deutschen Bauriesen Hochtief verbündet, um den spanischen Mautautobahn-Betreiber Abertis zu übernehmen.

(APA/AFP/Reuters)