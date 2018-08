Börsenspekulant Soros wettet wieder gegen Trumps Amerika

Starinvestor George Soros ist offenbar fest von einem Ende des amerikanischen Boom überzeugt. Keinen anderen Schluss lassen seine jüngsten Investments an der Börse zu. Der 88-Jährige wettet mit knapp einer halben Milliarde Dollar auf einen Absturz der Wall Street, berichtet "Die Welt". Indirekt reitet der Meisterspekulant damit auch eine Attacke gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Trump hat die Kursgewinne an der Wall Street immer wieder auf seine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zurückgeführt. Sollte es mit der Börse abwärts gehen, würde das auch am Image von Trump kratzen.

Hedgefondsmanager Soros setzt mit 2,3 Millionen sogenannten Put-Scheinen nun auf den Absturz des Börsenindex S&P 500. Das entspricht keiner geringeren Summe als 626,1 Millionen Dollar. Mit eioner Reíhe anderer Positionen spekuliert er unter dem Strich mit 457 Millionen gegen die Wall Street. Bekannt wurde die wette deshalb, weil in den USA Hedgefonds regelmäßig ihre Positionen veröffentlichen müssen.

Schon einmal hatte der bekennende Trump-Gegner Soros mit Wetten auf 1,7 Millionen Put-Papiere auf einen Absturz der Wall Street gesetzt und damit keinen Erfolg. Denn die Kurse stiegen immer weiter und so musste selbst Investoren-Legende Soros kapitulieren.

Trump sympathisiert mit Ungarn

Brisant sind die aktuellen Soros-Wetten auch aus dem Grund, dass Trump gerade einen außenpolitischen Schwenk gegenüber Ungarn vorgenommen hat. So hat der US-Präsident im Juni Orbán zum dritten Wahlsieg in Folge gratuliert. Zudem will er nun die diplomatischen Beziehungen ausbauen. Der gebürtige Ungar ist in Orbáns Ungarn eine Persona non grata. Der Premier erließ eigens ein Hochschulgesetz, um die von Soros gegründete Central European University (CEU) aus Budapest zu vertreiben. Soros hat daher seine Open Society Stiftung nach Berlin umziehen lassen.

Soros gilt unter den Hedgefonds-Managern als einer der erfolgreichsten Börsenspekulanten aller Zeiten. Den Gutteil seines Vermögens hat er seiner Stiftung überschrieben. Im Bloomberg-Milliardärs-Ranking kommt er mit einem Vermögen von acht Milliarden Dollar nur noch auf Rang 190. Seinen legendären Ruf begründete er 1992, als er mit seinem Quantum-Hedgefonds die Bank of England in die Knie und das Pfund aus dem Europäischen Währungssystem zwang. Aber auch in der Asien-Krise und bei der Euro-Krise verdiente der Investor gut.

Mit seinen Finanz-Wetten macht sich Soros auch selbst angreifbar. So geht er immer wieder Positionen ein, die eigentlich seinen öffentlichen Auftritten widersprechen, wie dem Erwerb von Aktien bei Facebook und Twitter. Dabei hat er immer wieder vor ihnen gewarnt, weil die sozialen Medien seiner Meinung nach die westliche Demokratie untergraben.

