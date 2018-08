Deutsche Börse startet schwächer in den Handel

Die Sorge von Anlegern vor einer Konjunkturabschwächung wegen des Handelsstreits zwischen China und den USA hat den Frankfurter Leitindex Dax am Donnerstag belastet. Er startete den Handel 0,1 Prozent schwächer bei 12.370 Punkten. "Ein Ende des Handelskonflikts ist nicht in Sicht", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Die Spirale von Zöllen und Gegenzöllen dreht sich munter weiter, nicht unbedingt im Sinne der Finanzmärkte." China und die USA setzten am Donnerstag Sonderzölle auf Waren des jeweils anderen Landes im Volumen von 16 Milliarden Dollar in Kraft.

In den Blick gerieten die Papiere von Continental, die ihre Talfahrt fortsetzen. Sie verloren ein Prozent auf 159,20 Euro und waren damit größter Dax-Verlierer. Am Mittwoch hatte der Automobilzulieferer seine Investoren mit der zweiten Gewinnwarnung innerhalb weniger Monate geschockt. Die Titel waren um mehr als 13 Prozent eingebrochen.

Die Börse in Wien startete mit einem leichten Plus in den Handel. Die Aktien von CAI und Erste Bank zogen an, für die Papiere von SBO, RBI und Andritz ging es leicht nach unten.