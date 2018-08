Suzuki ist der profitabelste Autohersteller

Der umsatz- und absatzstärkste Autohersteller heißt Volkswagen. Das war im ersten Quartal so, und daran hat sich auch im zweiten Quartal nichts geändert. Von Jänner bis Juni verkaufte VW 5,22 Millionen Fahrzeuge und erlöste 119 Mrd. Euro. Beim operativen Gewinn liegt allerdings Toyota mit umgerechnet knapp zehn Mrd. Euro vorn. In Sachen Profitabilität hat BMW mit einer Ebit-Marge von 11,5 Prozent die Nase vorn, doch im zweiten Quartal hat Suzuki mit einem Wert von 11,8 Prozent die Deutschen leicht überholt. Das geht aus einer Erhebung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervor.

Demnach haben die 16 führenden Autokonzerne im ersten Halbjahr mehr um- und abgesetzt, ihre Ergebnisse haben aber zu schwächeln begonnen. So sind ihre Umsätze um 3,3 Prozent auf 815 Mrd. Euro gestiegen. Zulegen konnten vor allem französische Hersteller mit einem Plus von 20 Prozent – was zum Teil auf die Übernahme von Opel durch Peugeot zurückzuführen ist. Der Absatz der 16 Konzerne kletterte um 2,7 Prozent auf 39,4 Millionen Fahrzeuge. Das Betriebsergebnis (Ebit) sank indes um sieben Prozent auf 50 Mrd. Euro. Bei den deutschen Herstellern belief sich das Minus auf zwölf Prozent. Gründe waren negative Währungseffekte und Sondereffekte unter anderem wegen der Dieselaffäre.

Besser als die deutschen Konzerne entwickelten sich die japanischen Hersteller, die ihren Gewinn insgesamt um 15 Prozent steigern konnten, sowie die beiden französischen Autobauer Peugeot und Renault, die zusammen ebenfalls auf ein Ebit-Wachstum von 15 Prozent kamen. Deutlich schwächer verlief das zweite Quartal für die US-Konzerne General Motors, Ford und Fiat Chrysler, deren Gesamtgewinn um gut ein Drittel einbrach.

Im zweiten Halbjahr könnte es auf den weltweiten Automobilmärkten erneut zu größeren Ausschlägen kommen, erwartet EY-Experte Gerhard Schwartz: „Die weltweite Konjunkturentwicklung ist zwar noch immer gut. Aber wenn der amerikanisch-chinesische Handelskrieg weiter eskaliert, könnte das auf die Konjunkturentwicklung und den Pkw-Absatz in beiden Ländern durchschlagen.“ Wegen der Umstellung auf das neue Testverfahren WLTP könnte es zu Lieferverzögerungen kommen. „2018 wird sicher kein Rekordjahr“, schreibt Schwartz, sondern eher ein Jahr des Übergangs, gekennzeichnet durch Dieselkrise, Handelsstreit und Lieferherausforderungen. Zugleich müssten sich die Unternehmen auf den technologischen Wandel vorbereiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)