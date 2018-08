Anleger in Türkei nach Handelspause verunsichert - Lira gibt nach

Die türkische Lira verlor am Montag im Vergleich zum Dollar deutlich an Wert. Ein Dollar verteuerte sich zeitweise auf fast 6,20 Lira. Auch am Aktienmarkt in Istanbul überwog die Vorsicht. Der Leitindex verlor 0,2 Prozent, besonders Banken standen auf den Verkaufslisten. Der Index für die Branche schwächte sich um rund ein halbes Prozent ab. Die Börse in der Türkei war in der vergangenen Woche feiertagsbedingt geschlossen.

Seit Anfang des Jahres verlor die türkische Währung rund 40 Prozent an Wert. Einer der Gründe für den Lira-Verfall ist ein Streit zwischen den Regierungen in Ankara und Washington, der wegen der Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei vor ein paar Wochen eskaliert war.

(Reuters)