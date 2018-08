Umschichtung vorbei? Deutsche könnten sich bald aus Aktien zurückziehen

Die Deutschen, die seit langem für ihre außerordentliche Vorsicht bei ihren Finanzanlagen bekannt sind, haben in den letzten Jahren still und leise Geld von traditionellen Sparkonten in Aktien und Fonds umgeschichtet. Jetzt droht dies, wieder umzukippen.

Eine Kombination aus schwächeren Märkten und höheren Verbraucherpreisen bedeutet, dass die inflationsbereinigten Erträge in diesem Jahr laut der Bundesbank zum ersten Mal seit 2011 negativ sind. Da erwartet wird, dass die Europäische Zentralbank Ende 2019 mit der Anhebung der Zinsen beginnen wird, was nach Ansicht einiger Analysten zu weiteren Marktabschwüngen führen könnte, besteht die Möglichkeit, dass deutsche Privathaushalte sich entscheiden können, wieder zur Sicherheit zurückzukehren.

Wie in vielen anderen Ländern haben deutsche Kleinanleger in der Vergangenheit den Fehler gemacht, Aktien zu kaufen, wenn diese teuer waren, und zu verkaufen, nachdem sie billig geworden waren. Diese Fehlgriffe führten dazu, dass Aktien nie vollständig in die Vermögensbildung integriert wurden, und rasch der Rückzug erfolgte, wenn sich die Verluste häuften.

"Deutschen agieren sehr prozyklisch"

"Das Problem ist, dass sich die Deutschen immer sehr prozyklisch in ihrer Geldanlage verhalten haben," sagte Franz-Josef Leven, stellvertretender Geschäftsführer der Lobbygruppe Deutsches Aktieninstitut (DAI). "Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Privatanleger wieder aus Aktien zurückziehen werden, wenn die Zinsen wieder anziehen. Nicht alle, aber ein großer Teil. "

Bundesbankpräsident Jens Weidmann erwähnte in einer Rede in der vergangene Woche die Bewegung in Richtung Aktien und sagte, dass seine in der Wahl ihrer Finanzanlagen in der Regel "recht konservativen" Landsleute im Jahr 2017 mehr als 26 Prozent ihrer gesamten Finanzaktiva in Aktien und Investmentfonds investierten. Vor vier Jahren waren es lediglich sechs Prozent.

Investitionen in Aktien und Fonds – (c) Bloomberg

Eine Abwärtsbewegung könnte diesen Trend umkehren, und Anlageverluste könnten die Kaufkraft in Deutschlands schnell wachsenden Reihen von Rentnern, die wenige Rücklagen haben, verringern. Das Median-Nettovermögen pro Kopf in dem Land liegt aufgrund der geringen Investmentbestände und des begrenzten Wohneigentums am unteren Ende der Pendants in Europa.

Von den Personen, die in Aktien investieren, haben die meisten ein überdurchschnittliches Einkommen sowie ein hohes Bildungsniveau und sind laut DAI älter als 50 Jahre. Nur etwa jeder zehnte Mensch im Alter zwischen 14 und 39 Jahren ist am Markt engagiert.

