Buwog macht der Vonovia Freude

Wien/Bochum. Die vom größten deutschen Wohnungskonzern, Vonovia, übernommene Buwog profitierte im Geschäftsjahr 2017/18 vom anhaltend guten Geschäft. Der Betriebsgewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO), eine wichtige Kennzahl im Immobiliengeschäft, legte um 10,4 Prozent auf 129 Mio. Euro zu und war damit so hoch wie nie zuvor.

Die Immobilien (Fair Value, CBRE) waren zuletzt 4,21 Mrd. Euro wert, um 242 Mio. Euro mehr. Die Aufwertung lag allerdings um 28 Prozent unter dem Vorjahreswert, was das Ergebnis drückte: Der Nettogewinn sank um ein knappes Viertel auf 279 Mio. Euro.

Für die Vonovia, die außer der Buwog auch die Conwert übernahm, lief es vor allem aufgrund der Wohnungsnot in den Metropolen gut. Die Mieten steigen dort seit Jahren, ein Ende ist nicht in Sicht.

Zudem profitiert das Unternehmen von Dienstleistungen rund um Gebäude und geringere Finanzierungskosten. Das operative Ergebnis legte im ersten Halbjahr um knapp zwölf Prozent auf 510 Mio. Euro zu. Die Mieteinnahmen stiegen leicht auf 839 Mio. Euro.

90,7 Prozent der Buwog gehören bereits der Vonovia, die nun rasch die restlichen Streubesitzaktionäre per Squeeze-out hinausdrängen möchte. Eine Aktionärsversammlung am 2. Oktober soll den Gesellschafterausschluss beschließen. Die Vonovia bietet 29,05 Euro je Aktie.

Der deutsche Wohnungskonzern verfügt über 344.685 Wohneinheiten. Davon entfallen auf Buwog und Conwert in Deutschland 45.761 und in Österreich 23.215 Einheiten, hieß es am Freitag.

Vorerst sei mit Zukäufen Schluss, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Neben der Conwert und der Buwog haben die Deutschen die schwedische Immobiliengesellschaft Victoria Park gekauft. In Deutschland seien viele Wohnungsbestände, die auf den Markt kämen, schlicht zu teuer, erklärte Buch. Vonovia sei in der komfortablen Situation, nicht zukaufen zu müssen, und könne abwarten, bis eine günstige Gelegenheit kommt. Die Vonovia-Aktie, die in einem Jahr 23 Prozent zulegte, gab am Freitag 1,5 Prozent nach. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)