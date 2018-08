„Fleisch wird immer gegessen werden“

Die Presse: Herr Bajaj, der US-Handelskrieg mit China artet zunehmend aus, zuletzt wurden die Zölle sogar erhöht. Wie gravierend sind die Auswirkungen auf den Asian Smaller Companies Fund von Fidelity?

Nitin Bajaj: Sie halten sich in Grenzen, aber es gibt dennoch einige Beispiele. So ist etwa der Handel mit Schweinefleisch davon betroffen, weshalb auch die Aktien des weltweit größten Schweinefleischproduzenten WH Group aus China einen kräftigen Rücksetzer verzeichnet haben. Allerdings kommt es auf den Märkten oft zu Übertreibungen. Man könnte die Korrektur daher für Zukäufe nutzen. Denn Schweinefleisch wird immer gegessen. Unklar sind derzeit aber noch die Auswirkungen auf Unternehmen, die von den Zöllen nicht direkt erfasst wurden.

Chinas und Indiens Währungen sind ebenfalls aufgrund des Disputs unter Druck geraten. Wie sehr trifft das etwa die Importeure im Portfolio?

Im Fonds sind nur wenige Unternehmen aus diesem Bereich enthalten. Allerdings sollten etablierte Firmen ohnedies mit einem Währungsabschwung gut umgehen können. Ich denke da etwa an die zwei weltweit größten Batteriehersteller für Elektrofahrräder, Tianneng Power und Chaowei Power aus China. Sie kaufen etwa Blei und Schwefelsäure in Dollar ein, können aber aufgrund ihrer Marktführerschaft höhere Preise an die Konsumenten weitergeben.

Energie scheint grundsätzlich eine große Rolle im Fonds zu spielen. Immerhin nehmen Power Grid of India und Power Trade Corporation India rund fünf Prozent darin ein. Was steckt dahinter?

Lange Zeit gab es in Indien einen Überschuss an Strom, was den Sektor belastete. Allmählich steigt die Nachfrage, während das Angebot nicht erweitert wird, weshalb die Strompreise ebenfalls anziehen. Wobei Power Grid ein Netzbetreiber ist, während Power Trade sein Geld mit dem Stromhandel verdient.

Auch auf indische Hypothekenfinanzierer wie etwa HDFC oder LIC Housing Finance entfällt ein großer Teil des Portfolios, während in anderen Regionen der Welt die Sorge vor einer Immobilienkreditblase wächst. Was ist anders in Indien?

Hypothekardarlehen sind in Indien kaum verbreitet. Die Penetrationsrate liegt bei weniger als zehn Prozent. Zum Vergleich: In westlichen Ländern hat sie rund 50 Prozent erreicht. Zugleich sind Inder sehr konservative Kreditnehmer und zahlen die Darlehen oftmals vorzeitig zurück. Die Kreditausfälle sind damit gering.

In Indonesien und den Philippinen werden Sie ebenfalls fündig, obwohl die Märkte ein gutes Stück an Wert verloren haben. Gehen Sie da nicht ein großes Risiko ein?

Die Regionen gerieten in den Abwärtssog zahlreicher Märkte in den Schwellenländern, der vor allem durch den Abverkauf in der Türkei ausgelöst wurde. Auch die steigenden Dollarzinsen verunsichern Anleger, denn damit verteuern sich die Dollarschulden. Ich halte die Sorgen für übertrieben und nutzte die Gelegenheit für Zukäufe.

Dabei setzen Sie offenbar auch auf die Immobilienbranche, etwa mit Robinson Land aus den Philippinen.

Das Unternehmen ist ein Betreiber von Einkaufszentren und Büros, die Aktie ist günstig bewertet. Grundsätzlich sind Immobilien in zahlreichen Regionen Asiens, etwa in Hongkong, aber schon sehr teuer. Der Sektor ist daher nicht sehr hoch gewichtet.

Etwas kniffliger könnte die Lage in Taiwan werden, denn immer mehr Länder kappen zugunsten Chinas ihre diplomatischen Beziehungen mit dem Land. Welche Auswirkungen könnte das auf den Aktienmarkt in Taipeh haben?

Einen gewissen politischen Einfluss kann man freilich nicht ganz von der Hand weisen. Allerdings ist Taiwan ein sehr kleines Land, viele Unternehmen haben sich jedoch erfolgreich in verschiedenen Nischen etabliert. KMC etwa stellt Ketten für Fahr- und Motorräder her und hat einen Weltmarktanteil von rund 70 Prozent. Und Sinher Technology produziert erfolgreich Scharniere für Laptopdeckel. Dabei lassen die Unternehmen ihre Produkte in China herstellen, so wie es viele andere taiwanesische Firmen auch tun.

Internationale Investoren aus den westlichen Ländern haben oftmals auch einen großen Einfluss auf die Schwellenländer. Auch auf Asiens kleinere Unternehmen?

Die Abhängigkeit ist nicht besonders groß. Bei zahlreichen Titeln aus dem Segment sind vor allem regionale Privatanleger investiert. Viele Firmenvorstände hatten noch nie ein Treffen mit Großanlegern, etwa mit Fondsmanagern, und glauben zuerst immer, dass wir das Unternehmen kaufen wollen. Umso mehr ist Liquidität ein Thema, sie ist oftmals gering. Und das kann vor allem in turbulenten Zeiten zu heftigen Kursschwankungen führen.

ZUR PERSON Nitin Bajaj verwaltet seit September 2013 unter anderem den Asian Smaller Companies Fund bei Fidelity – einen Fonds, der ungeachtet seines Namens auch ein wenig in asiatische Großkonzerne investieren darf. Bajaj ist seit 2003 für die US-amerikanische Fondsgesellschaft tätig und blickt auf gut zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung zurück. Seinen MBA-Abschluss hat der Betriebswirt an der französischen Wirtschaftsuniversität Insead absolviert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)