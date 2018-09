11. September: Eine Bank steht zum Verkauf

New York. Neuberger Berman gibt es bis heute. Im Jahr 2008 war es eine Tochterfirma von Lehman Brothers und Teil des durchaus erfolgreichen Vermögensmanagements der Bank. Als Lehman in Schieflage geraten und die Aktie bereits im Keller war, kam von Neuberger ein Vorschlag per E-Mail an die Vorstände: Diese sollten auf ihre Bonuszahlungen verzichten, um ein Signal zu senden, dass „das Management die Verantwortung für die schlechte Performance übernimmt“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.09.2018)