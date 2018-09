13. September 2008: Alles steht auf dem Spiel

Der 13. September 2008 war ein schöner Spätsommertag in New York City. Mehr als 25 Grad sollten erreicht werden. Am Himmel einige Wolken, Regen blieb aus. An Wochenenden strömen die New Yorker in die Parks. Der Financial District rund um die Wall Street steht still. Normalerweise.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2018)