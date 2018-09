Anleger haben ihre Freude mit superteuren iPhones von Apple

Nach der Vorstellung der neuen iPhones von Apple haben sich Anleger mit Aktien von Chipherstellern eingedeckt. Die Titel der an der deutschen Börse notierten Dialog Semiconductor legten am Donnerstag um 1,8 Prozent auf 19,14 Euro zu und waren einer der größten Gewinner im Technologieindex TecDax. In Mailand gewannen die Papiere von STMicroelectronics 2,6 Prozent, ASML Holding legten in Amsterdam um 1,7 Prozent zu und an der Börse in der Schweiz rückten die Aktien des steirischen Chip- und Senorerenherstellers AMS um gut drei Prozent vor.

Apple hatte am Mittwoch in Cupertino drei Nachfolgemodelle für sein Jubiläumsgerät iPhone X vorgestellt. Sie sollen dafür sorgen, dass Apple im Ringen um die Gunst der Kunden nicht weiter hinter Samsung Electronics und Huawei aus China zurückfällt.

Die Aktie des iPhone-Herstellers hatte nach der Produktpräsentation um 1,24 Prozent tiefer geschlossen. Erste Apple-Analysten freilich bestätigten am Donnerstag ihre Kaufempfehlungen. Morgan Stanley udn Baird erhöhten sogar ihre Kursziele. Aktuell ist Apple mit 1,068 Billionen Dollar der weltweit teuerste Konzern.

Übrigens: Das teuerste der neuen iPhones - ein XS Max mit 512 Gigabyte Speicher - wird in Österreich laut Homepage 1649 Euro kosten.

(Reuters)