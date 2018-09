Gewinn der Bank Austria stagniert

Der Gewinn der Bank Austria ist im ersten Halbjahr 2018 de facto unverändert geblieben. Unterm Strich wies die UniCredit-Tochter ein Konzernergebnis von 354 Millionen Euro aus, im ersten Halbjahr 2017 waren es 357 Millionen Euro. Auch die Betriebserträge blieben mit 1.003 Millionen Euro in ähnlicher Größenordnung wie 2017, geht aus dem am Montag veröffentlichen Finanzbericht hervor.

Der Gewinn vor Steuern stieg hingegen um fast ein Fünftel von 331 auf 393 Millionen Euro, das Betriebsergebnis nach Kreditrisikoaufwand lag um 9,3 Prozent höher bei 464 Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss belief sich auf 355 Millionen Euro, nach 352 Millionen. Euro, das Handelsergebnis stieg von 36 auf 71 Millionen Euro. Der Nettozinsertrag ging von 491 auf 477 Millionen Euro zurück.

Der Anteil der faulen Kredite ging weiter zurück. Gegenüber Jahresende 2017 sanken die notleidenden Bruttokredite von 2,6 auf nunmehr 2,3 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang um 12 Prozent, was sich in der von 4,2 auf 3,6 Prozent zurückgegangen Brutto-NPL-Ratio wiederspiegelt. Die Bank Austria spricht im Halbjahresfinanzbericht von einer ausgezeichneten Kreditqualität.

Zum Bilanzstichtag 30. Juni betrug das ausgewiesene Eigenkapital 8,3 Milliarden Euro. Die Bank beschäftigt knapp 5400 Mitarbeiter udn betreibt 123 Standorte. Sie trennt sich derzeit von Grundbesitz. In der ersten Jahreshälfte seien im Rahmen der Strategie, nicht betriebsnotwendiges Liegenschaftsvermögen zu reduzieren, weitere Teile des vor allem in der Immobilien Holding zusammengefassten Immobilienportfolios veräußert worden, heißt es.

Im Juli trennte sich die Bank Austria beispielsweise von ihrem Anteil am Wiener Immobilienprojekt Marina Tower. Das Finanzinstitut hatte 2015 mit der Verwertung des nicht zum Kerngeschäft zählenden Immobilienportfolios der Immobilien Holding GmbH-Gruppe begonnen. Die Immobilien Holding hielt österreichweit Beteiligungen an rund 80 Immobilienobjekten, darunter am Donauturm, der Garage am Hof, dem Schloss Lebenberg in Kitzbühel und der Wien Mitte Immobilien GmbH.

